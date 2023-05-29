Россиянин спровоцировал драку на футбольном матче в Грузии
Российский болельщик явился на футбольный матч, который проходил в Тбилиси, в футболке с сербским флагом на карте Косово. Тем самым россиянин стал участником конфликта на трибунах. Об этом пишет «Газета.ру».
Инцидент произошел на матче 17-го тура чемпионата Грузии, где встретились местное «Динамо» и «Динамо» из Батуми. Российский болельщик подошел к заградительной сетке, за которой находились болельщики тбилисского «Динамо», и стал демонстрировать жесты, которые фанаты посчитали оскорбительными.
В какой-то момент один из зрителей плюнул россиянину в лицо, болельщик спустился в подтрибунное помещение. Однако мужчину догнали и началась драка.
Сама встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо из Батуми. Однако столичному клубу все же удалось сохранить за собой первое место в турнирной таблице.