Дагестанский футболист бросил соперника на прогиб во время матча
Футболист из Дагестана Мухаммад Ибрагимов, представляющий академию «Манчестер Сити», выложил ролик, на котором он неожиданно бросает своего соперника на «прогиб» во время игры. Об этом пишет Metaratings.
«Он правда достал меня», – подписал видео Ибрагимов.
Мухаммад – младший брат Амира Ибрагимова, выступающего за «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее стало известно о другом инциденте во время футбольного матча. В Тбилиси российский болельщик спровоцировал фанатов тбилисского «Динамо» на драку.
Россиянин появился на матче «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Батуми) в футболке с сербским флагом на карте Косово. После того, как он подошел к заградительной сетке, за которой были болельщики тбилисского «Динамо», завязалась драка с участием группы фанатов.