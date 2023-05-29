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«Российским спортсменам нужен юрист, который имеет вес и влияет на международные органы» — Тактаров

Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» выразил мнение, что интересы российских спортсменов в международных судах должен представлять иностранный юрист.

Олег Тактаров: российским спортсменам нужен юрист, который имеет вес и влияет на международные органы
© РИА Новости

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.

— Мы все должны быть сами собой, быть искренними. Если мы любим страну, мы должны делать это везде, тогда нас полюбят. Нужно постепенно возвращаться обратно. Когда выступал Александр Карелин, то все в мире знали, из какого он города и как тренируется, не говоря уже о стране. Да, нашим спортсменам нужен юрист. Но такой, который варится в международном соку и имеет вес, влияет на эти международные органы, — сказал Тактаров.

25 мая глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что члены исполкома организации выразили единую позицию о недопустимости подписания российским спортсменами каких либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ.

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