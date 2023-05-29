Олег Тактаров: российским спортсменам нужен юрист, который имеет вес и влияет на международные органы

— Мы все должны быть сами собой, быть искренними. Если мы любим страну, мы должны делать это везде, тогда нас полюбят. Нужно постепенно возвращаться обратно. Когда выступал Александр Карелин, то все в мире знали, из какого он города и как тренируется, не говоря уже о стране. Да, нашим спортсменам нужен юрист. Но такой, который варится в международном соку и имеет вес, влияет на эти международные органы, — сказал Тактаров.