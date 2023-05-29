Матыцин: конкурс «Ты в игре» перерос в полноценное движение, популяризирующее спорт

— Хорошо, что у нас в стране так много инициативных людей. Проект «Ты в игре», который проводит АНО «Национальные приоритеты», стал традиционным, это уже не просто проект, а целое движение. Я рад, что инициативы не только предлагают, но эти инициативы и реализовываются. При этом они затрагивают не только детей, но и все многообразие населения нашей страны. Те, кто раньше делал проекты и побеждал в этом конкурсе, уже стали мотиваторами и послами проекта «Ты в игре». Сегодня как никогда важно быть вместе.