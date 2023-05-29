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«Конкурс «Ты в игре» перерос в полноценное движение, популяризирующее спорт» — Матыцин

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» перерос в полноценное движение, популяризирующее здоровый образ жизни и спорт, сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин: конкурс «Ты в игре» перерос в полноценное движение, популяризирующее спорт
© Матч ТВ

Конкурс «Ты в игре» организован АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив.

— Хорошо, что у нас в стране так много инициативных людей. Проект «Ты в игре», который проводит АНО «Национальные приоритеты», стал традиционным, это уже не просто проект, а целое движение. Я рад, что инициативы не только предлагают, но эти инициативы и реализовываются. При этом они затрагивают не только детей, но и все многообразие населения нашей страны. Те, кто раньше делал проекты и побеждал в этом конкурсе, уже стали мотиваторами и послами проекта «Ты в игре». Сегодня как никогда важно быть вместе.

Проект «Ты в игре» является частью федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он помогает реализации и нашего национального проекта, и самое главное, чтобы благодаря таким инициативам люди были здоровыми и хотели заниматься спортом, — передает корреспондент «Матч ТВ» слова Матыцина с церемонии награждения участников третьего сезона конкурса «Ты в игре».

— Конкурс набрал обороты и состоялся. Такие конкурсы способствуют популяризации спорта и вовлечению в занятие им, спорт становится достоянием больших аудиторий. Все участвующие проекты, а также победившие в своих номинациях внесут свой вклад в достижение цели, поставленной перед нами президентом РФ, — вовлечь 70% граждан России в занятия спортом, — сказал вице премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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