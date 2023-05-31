Владислав Третьяк: «Нужно политику убрать от спорта. Есть надежда, что Россия вернется в международную семью и поедет на Олимпиаду»
Владислав Третьяк высказался об отстранении России и шансах сыграть на Олимпиаде.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года. Отстранение затем продлили и на сезон-2023/24.
– Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) снова рассмотрит возможность возвращения сборных России и Беларуси на международные турниры в марте 2024 года. Есть ли шанс, что мы примем участие в Олимпийских играх 2026 года?
– Мы на это надеемся. Всегда надежда умирает последней. Но есть надежда, что мы вернемся в международную семью и поедем на Олимпиаду. Будем надеяться и будем готовиться.
– А нужно ли будет России проходить олимпийский квалификационный отбор?
– Нет. Это белорусам надо, а сборной России не нужно. Мы остаемся третьими в международном рейтинге ИИХФ.
– А кто будет принимать решение по допуску сборной России в Милан-2026? Международный олимпийский комитет (МОК) или ИИХФ?
– Вообще-то решение принимает МОК, но при согласовании с Международной федерацией хоккея.
– Татьяна Тарасова сказала, что если Россию не пустят на Олимпиаду, то нужно организовать альтернативные Олимпийские игры. Речь о летней Олимпиаде-2024 в Париже. Но реально ли такое в хоккее?
– В хоккее вряд ли. К сожалению, выбор у нас ограничен. Кроме белорусов, есть еще Казахстан. Остальные сборные не такие сильные. Нам не с кем будет играть в альтернативном турнире. Это сложно.
Нам нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы Олимпиада состоялась с нашим участием. В любом случае спорт – посол мира. Этот лозунг нужно везде писать крупными буквами. И нужно политику убрать от спорта. Это самое главное, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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Владислав Третьяк: «Нужно политику убрать от спорта. Есть надежда, что Россия вернется в международную семью и поедет на Олимпиаду»
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