Владислав Третьяк: «Нужно политику убрать от спорта»

Владислав Третьяк высказался об отстранении России и шансах сыграть на Олимпиаде.

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Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года. Отстранение затем продлили и на сезон-2023/24.

– Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) снова рассмотрит возможность возвращения сборных России и Беларуси на международные турниры в марте 2024 года. Есть ли шанс, что мы примем участие в Олимпийских играх 2026 года?

– Мы на это надеемся. Всегда надежда умирает последней. Но есть надежда, что мы вернемся в международную семью и поедем на Олимпиаду. Будем надеяться и будем готовиться.

– А нужно ли будет России проходить олимпийский квалификационный отбор?

– Нет. Это белорусам надо, а сборной России не нужно. Мы остаемся третьими в международном рейтинге ИИХФ.

– А кто будет принимать решение по допуску сборной России в Милан-2026? Международный олимпийский комитет (МОК) или ИИХФ?

– Вообще-то решение принимает МОК, но при согласовании с Международной федерацией хоккея.

– Татьяна Тарасова сказала, что если Россию не пустят на Олимпиаду, то нужно организовать альтернативные Олимпийские игры. Речь о летней Олимпиаде-2024 в Париже. Но реально ли такое в хоккее?

– В хоккее вряд ли. К сожалению, выбор у нас ограничен. Кроме белорусов, есть еще Казахстан. Остальные сборные не такие сильные. Нам не с кем будет играть в альтернативном турнире. Это сложно.