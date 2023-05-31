В Олимпийском комитете Финляндии назвали МОК пророссийской организацией

"Я по-прежнему оптимистичен в своей надежде на то, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Олимпийских играм в Париже. Международные спортивные федерации уполномочены принимать решения о квалификации, но, с другой стороны, МОК поставил жесткие условия в своих рекомендациях, что снизило риск [допуска российских спортсменов]. Ситуация непонятная, открытая, есть разные практики по разным видам спорта. Я вижу явные признаки того, что Россия сама не хочет участвовать в Играх из-за жестких требований Международного олимпийского комитета", - добавил он.