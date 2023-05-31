$80.69+0.6386.51+0.61

В Олимпийском комитете Финляндии назвали МОК пророссийской организацией

Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори считает Международный олимпийский комитет (МОК) пророссийской организацией, однако уверен, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже. Комментарий главы организации приводит газета Ilta-Sanomat.

В Олимпийском комитете Финляндии назвали МОК пророссийской организацией
© РИА Новости

"В целом можно констатировать, что МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта [на Украине]. Тот факт, что в отношении России и Белоруссии были приняты такие жесткие меры, отчасти является результатом давления со стороны отдельных стран, национальных комитетов, спортивных федераций и европейских министров", - сказал Вапаавуори.

"Я по-прежнему оптимистичен в своей надежде на то, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Олимпийских играм в Париже. Международные спортивные федерации уполномочены принимать решения о квалификации, но, с другой стороны, МОК поставил жесткие условия в своих рекомендациях, что снизило риск [допуска российских спортсменов]. Ситуация непонятная, открытая, есть разные практики по разным видам спорта. Я вижу явные признаки того, что Россия сама не хочет участвовать в Играх из-за жестких требований Международного олимпийского комитета", - добавил он.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий