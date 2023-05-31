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Российские космонавты с МКС дадут старт полумарафону "Забег.РФ"

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев примут участие в старте полумарафона "Забег.РФ". Об этом в среду журналистам рассказала руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу.

Российские космонавты с МКС дадут старт полумарафону "Забег.РФ"
© РИА Новости

"Ведем переговоры по участию в нашем забеге стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Но покорим и космос. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на МКС. Теперь мы будем бежать и в космосе, такой промоакции не было ни у кого. Именно из космоса будет дан старт забега", - сказала Шойгу.

Забеги пройдут 4 июня во все регионах России, а также Ереване, Минске, Душанбе и Бишкеке.

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