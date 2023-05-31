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Глава WADA заявил, что отказывается верить в независимость антидопинговой системы России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает, что российская антидопинговая система продолжает зависеть от государства. Об этом он заявил в среду, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Глава WADA отказывается верить в независимость антидопинговой системы России
© ТАСС

"РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока оно не выполнит все условия восстановления, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS), - сказал Банька. - И до тех пор, пока мы их не верифицируем, мы продолжим следовать согласованному процессу. Но я должен сказать, что наша вера в независимость антидопинговый системы остается очень низкой".

Банька в марте уже усомнился в независимости антидопинговой системы России. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в ответ заявила о полной операционной независимости организации. Она отметила, что РУСАДА приняло все рекомендованные WADA положения, которые гарантируют его независимость.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.

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