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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова примет участие в ПМЭФ

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Росконгресса.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова примет участие в ПМЭФ
© ТАСС

Загитова выступит на сессии "Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту". Вместе с ней в сессии примут участие министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и гроссмейстер Сергей Карякин.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин.

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