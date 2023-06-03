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Олимпийский чемпион Лесун считает, что россиянам следует поехать на Игры в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун выразил мнение, что российским спортсменам стоит соглашаться выступать на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, в нейтральном статусе.

Олимпийский чемпион призвал россиян соглашаться выступать в нейтральном статусе
© газета.ру

«Нужно соглашаться (выступать в нейтральном статусе). С флагом, без флага – мировая элита знает, откуда человек приехал. А то, что творятся какие-то подковерные игры – это второстепенно.

Допустим, если бы я выступал, то все бы знали, что я из России. Да и короткий век у спортсмена. Мечта каждого – выступать на Олимпиаде. А через 20 лет уже никто не вспомнит, с флагом там он выступал или нет», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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