Олимпийский чемпион призвал россиян соглашаться выступать в нейтральном статусе

«Нужно соглашаться (выступать в нейтральном статусе). С флагом, без флага – мировая элита знает, откуда человек приехал. А то, что творятся какие-то подковерные игры – это второстепенно.



Допустим, если бы я выступал, то все бы знали, что я из России. Да и короткий век у спортсмена. Мечта каждого – выступать на Олимпиаде. А через 20 лет уже никто не вспомнит, с флагом там он выступал или нет», — приводит слова спортсмена РИА Новости.