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Бузова: моя футбольная карьера лучше, чем у Дмитрия Тарасова

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что за время творческой карьеры она столкнулась с таким же количеством негатива, как и многие российские футболисты. Также она пошутила про своего бывшего мужа Дмитрий Тарасова.

Бузова подколола футболиста Тарасова
© Betassist

«В футболе у меня много друзей. У меня была большая футбольная карьера – кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Я и футбол — мы очень похожи. Меня очень многие люди хейтят, как это происходит с футболистами. Но нас объединяет вера в наш талант», — приводит слова Бузовой Sports.ru.

В 2012 году Ольга Бузова и бывший полузащитник сборной России Дмитрий сыграли свадьбу, однако всего через четыре года из семья распалась. Брак с Бузовой был для Тарасова вторым по счёту. В настоящий момент Тарасов женат на Анастасии Костенко, от которой у него трое детей.

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