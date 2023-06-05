Бузова подколола футболиста Тарасова

«В футболе у меня много друзей. У меня была большая футбольная карьера – кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Я и футбол — мы очень похожи. Меня очень многие люди хейтят, как это происходит с футболистами. Но нас объединяет вера в наш талант», — приводит слова Бузовой Sports.ru.