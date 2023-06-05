Бузова подколола футболиста Тарасова

Бузова: моя футбольная карьера лучше, чем у Дмитрия Тарасова
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что за время творческой карьеры она столкнулась с таким же количеством негатива, как и многие российские футболисты. Также она пошутила про своего бывшего мужа Дмитрий Тарасова.
«В футболе у меня много друзей. У меня была большая футбольная карьера – кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Я и футбол — мы очень похожи. Меня очень многие люди хейтят, как это происходит с футболистами. Но нас объединяет вера в наш талант», — приводит слова Бузовой Sports.ru.
В 2012 году Ольга Бузова и бывший полузащитник сборной России Дмитрий сыграли свадьбу, однако всего через четыре года из семья распалась. Брак с Бузовой был для Тарасова вторым по счёту. В настоящий момент Тарасов женат на Анастасии Костенко, от которой у него трое детей.