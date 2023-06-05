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Журналист Карпов: еноты перегрызли кабели телеканала "Матч ТВ" на 706 тысяч рублей

Стала известна сумма ущерба, нанесенного телеканалу «Матч ТВ» из-за действий енотов, погрызших кабели перед соревнованиями по гольфу в Геленджике.

Еноты нанесли ущерб «Матч ТВ» в размере более 700 тыс. рублей
© Газета.Ru

Спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что млекопитающие причинили вред оборудованию на сумму более 700 тыс. руб.

«По информации Карпа — ущерб от зубастых действий маленьких друзей Уткина составил 706 тысяч рублей. Неужели опять заговор?» — написал Карпов.

Напомним, что инцидент состоялся в Геленджике 4 июня. Сотрудники телеканала «Матч ТВ» обнаружили, что несколько кабелей оказались деформированными, из-за чего в ПТС перестал поступать сигнал.

Проблему удалось разрешить до начала соревнований, на трансляцию турнира еноты никак не повлияли.

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