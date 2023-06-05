Еноты нанесли ущерб «Матч ТВ» в размере более 700 тыс. рублей

Журналист Карпов: еноты перегрызли кабели телеканала "Матч ТВ" на 706 тысяч рублей
Стала известна сумма ущерба, нанесенного телеканалу «Матч ТВ» из-за действий енотов, погрызших кабели перед соревнованиями по гольфу в Геленджике.
Спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что млекопитающие причинили вред оборудованию на сумму более 700 тыс. руб.
«По информации Карпа — ущерб от зубастых действий маленьких друзей Уткина составил 706 тысяч рублей. Неужели опять заговор?» — написал Карпов.
Напомним, что инцидент состоялся в Геленджике 4 июня. Сотрудники телеканала «Матч ТВ» обнаружили, что несколько кабелей оказались деформированными, из-за чего в ПТС перестал поступать сигнал.
Проблему удалось разрешить до начала соревнований, на трансляцию турнира еноты никак не повлияли.