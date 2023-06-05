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Стало известно, когда Роману Костомарову установят протезы

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца.

Стало известно, когда Роману Костомарову установят протезы
© РИА Новости

«Роман готовится к протезированию, до его начала ещё примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — приводит слова источника РИА Новости Спорт.

Напомним, Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идет на поправку.

Роман Костомаров является Олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005), и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).

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