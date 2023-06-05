Футболист Смолов женился на модели Истоминой
Три российских игрока в понедельник, 5 июня, сочетались законным браком со своими избранницами. Футболист московского «Динамо» Федор Смолов расписался с моделью Кариной Истоминой, его одноклубник Константин Тюкавин - с Аленой Шабуровой, полузащитник ЦСКА Константин Кучаев - с фигуристкой Еленой Радионовой, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, супруга Смолова Карина Истомина является блогером, диджеем и моделью. Новобрачные выложили в социальных сетях фотографии со свадьбы.
Тюкавин и Шабурова, дочь шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова, знакомы с с 2016 года.
Спортсмен сделал своей избраннице предложение в феврале 2023 года. Свадьба состоялась по окончании футбольного сезона-2022/2023, в котором футболист забил 10 мячей и отметился семью результативными передачами.
Елена Радионова - бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию. Кучаев, в свою очередь, является обладателем трех серебряных медалей чемпионата России.
Фигуристка рассказала о своей свадьбе в социальных сетях. Публикацию она сопроводила фотографией, на которой новобрачные показывают обручальные кольца.