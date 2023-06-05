Футболист Смолов женился на модели Истоминой

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По данным агентства, супруга Смолова Карина Истомина является блогером, диджеем и моделью. Новобрачные выложили в социальных сетях фотографии со свадьбы.

Тюкавин и Шабурова, дочь шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова, знакомы с с 2016 года.

Спортсмен сделал своей избраннице предложение в феврале 2023 года. Свадьба состоялась по окончании футбольного сезона-2022/2023, в котором футболист забил 10 мячей и отметился семью результативными передачами.

Елена Радионова - бронзовый призер чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию. Кучаев, в свою очередь, является обладателем трех серебряных медалей чемпионата России.