Карякин выиграл шоу-забег среди звезд спорта в рамках Недели легкой атлетики

Гроссмейстер Сергей Карякин выиграл забег в рамках Недели легкой атлетики, которая проходит в Москве с 5 по 10 июня.

Неделя легкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня. В ее рамках запланированы шоу забеги с участием звезд спорта и медиа, день прыжков в высоту, день прыжков в длину и тройным, день спринта и Мемориал братьев Знаменских.