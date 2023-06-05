Гроссмейстер Карякин выиграл шоу-забег среди звезд спорта в рамках Недели легкой атлетики
Гроссмейстер Сергей Карякин выиграл забег в рамках Недели легкой атлетики, которая проходит в Москве с 5 по 10 июня.
Вторым финишировал Михаил Кокляев, третьим — олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Четвертым стал победитель Игр в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор.
Неделя легкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня. В ее рамках запланированы шоу забеги с участием звезд спорта и медиа, день прыжков в высоту, день прыжков в длину и тройным, день спринта и Мемориал братьев Знаменских.