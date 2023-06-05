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Гроссмейстер Карякин выиграл шоу-забег среди звезд спорта в рамках Недели легкой атлетики

Гроссмейстер Сергей Карякин выиграл забег в рамках Недели легкой атлетики, которая проходит в Москве с 5 по 10 июня.

Карякин выиграл шоу-забег среди звезд спорта в рамках Недели легкой атлетики
© матч тв

Вторым финишировал Михаил Кокляев, третьим — олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Четвертым стал победитель Игр в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор.

Неделя легкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня. В ее рамках запланированы шоу забеги с участием звезд спорта и медиа, день прыжков в высоту, день прыжков в длину и тройным, день спринта и Мемориал братьев Знаменских.

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