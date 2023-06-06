РУСАДА за первые пять месяцев 2023-го взяло у спортсменов более 4,5 тысяч допинг-проб

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае взяли у спортсменов 846 проб. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе РУСАДА.

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"В мае Российским антидопинговым агентством были отобраны 846 проб", - сказала представительница агентства.

По данным ТАСС, всего за пять месяцев текущего года РУСАДА взяло 4 555 проб (846 - в мае, 996 - в апреле, 853 - в марте, 961 - в феврале, 899 - в январе).