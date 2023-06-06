Леа Крюгер: возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности

«Возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности и честность соревнований. С момента раскрытия допинговой схемы в России у меня появилось ощущение, что меня систематически обманывают, поэтому вопрос допинг-контроля должен сейчас быть в центре внимания. Особенно потому, что российское антидопинговое агентство РУСАДА до сих пор считается ненадёжным и отстранено от работы после российского государственного допингового скандала. Это означает: нельзя исключать манипуляции», — приводит слова Крюгер Sportschau, ссылаясь на DPA.