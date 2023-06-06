$81.33+0.4587.03-0.07

Леа Крюгер: возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности

Немецкая саблистка, член президиума спортсменов Германии, член наблюдательного совета Национального антидопингового агентства Леа Крюгер выступила против возвращения россиян на международные турниры.

Леа Крюгер: возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности
© Чемпионат.com

«Возвращение России в мировой спорт поставит под угрозу равные возможности и честность соревнований. С момента раскрытия допинговой схемы в России у меня появилось ощущение, что меня систематически обманывают, поэтому вопрос допинг-контроля должен сейчас быть в центре внимания. Особенно потому, что российское антидопинговое агентство РУСАДА до сих пор считается ненадёжным и отстранено от работы после российского государственного допингового скандала. Это означает: нельзя исключать манипуляции», — приводит слова Крюгер Sportschau, ссылаясь на DPA.

Напомним, международный олимпийский комитет рекомендовал профессиональным ассоциациям мирового спорта разрешить спортсменам из России и Белоруссии снова выступать в качестве нейтральных участников. Для этого они должны соответствовать определённым условиям.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий