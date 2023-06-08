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Фигуристка Медведева показала своего возлюбленного

Фигуристка Евгения Медведева показала своего возлюбленного, которым оказался фигурист Дмитрий Чигирев. Видео со своим избранником она разместила у себя в Telegram-канале.

Ролик Медведева сняла на Мальдивах, где она сейчас отдыхает. И полетела она туда не одна, а вместе со своим возлюбленным — Чигиревым. На кадрах пара держится за руки, обнимается и целуется под шум волн.

Чигирев выступает в парном катании. На данный момент его партнершей является Екатерина Гейниш, их руководитель Нина Мозер. Фигуристу 22 года.

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