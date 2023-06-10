Пойманная на наркотиках экс-футболистка заплатит многотысячный штраф

Экс-футболистку сборной Англии Фэй Данн обязали выплатить 70 тысяч фунтов стерлингов, полученных от продажи наркотиков. В противном случае, ей может грозить новый срок. Об этом пишет Daily Mail.

В 2022 году 39-летняя Фэй Данн была задержана в аэропорту Манчестера за участие в преступной схеме, связанной с оборотом наркотиков. Спортсменка признала свою вину и была приговорена к трем годам и девяти месяцам заключения.

В пятницу Королевский суд Ливерпуля обязал Данн возместить доходы, полученные нечестным путем, в соответствии с Законом о доходах от преступлений. На суде обвинитель Никола Дейли сообщила, что защитник согласился с тем, что Данн получила выгоду в размере 152 953,96 фунтов стерлингов от своего участия в организованной группировке.

В настоящее время активы Данн составляют 69 747,70 фунтов стерлингов. При этом 64 тысячи стоит дом на Беркдейл-Клоуз в Хайтоне, 1085 – Peugeot 1007, а также Данн владеет ювелирными изделиями почти на 2 тысячи фунтов стерлингов.

Кроме того, конфискации подлежать небольшие суммы, хранящиеся на криптовалютной платформе Coinbase, банковском счете, пенсионном и инвестиционном фонде. Экс-футболистке дали три месяца на то, чтобы выплатить сумму около 70 тысяч фунтов стерлингов. В противном случае ей может грозить еще восемь месяцев тюрьмы.

Соцсети

Напомним, Данн в свое время сделала впечатляющую спортивную карьеру. Один из ярких моментов в ее жизни случился 20 лет назад, когда Фэй стала многообещающим игроком английской молодежной сборной. 18-летняя Данн помогла тогда своей команде выйти в полуфинал чемпионата Европы среди девушек до 19 лет. Она забила голы в двух групповых играх на турнире против Дании и Швейцарии.