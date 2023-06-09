Экс-порноактриса Беркова пригласила Дзюбу в свой спортзал

Бывшая порноактриса, а ныне боец смешанных единоборств Елена Беркова прокомментировала появление нового интимного видео с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. Его слова передает Metaratings.ru.

«Я из интимных видео пришла в профессиональный спорт. Недавно был первый профессиональный бой в ММА, а Артем отправился обратно — сансара. Оба занятия здоровые, так что не вижу противоречий. Тем более в спорте Дзюба уже достиг высот. Приглашаю Дзюбу в мой спортзал, поборемся в партере, поделимся опытом!» — заявила Беркова.

9 июня в социальных сетях получило активное распространение новое откровенное видео с Артемом Дзюбой. Накануне стало известно, что видео Дзюбы было записано для украинской любовницы. Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что новое видео с футболистом было украдено в тот же раз, когда и старое.

На видео 34-летний футболист лежит в постели и записывает видео для девушки, которой он в числе прочего говорит: «Обожаю тебя! Ты такая краcивая-краcивая у меня. Неземная! Cкучаю по тебе очень cильно, думаю о тебе поcтоянно. Поcтоянно-поcтоянно. Мечтаю целоватьcя c тобой, мечтаю тебя обнимать, трогать, на ручки взять...»

Напомним, ранее интимное видео с участием форварда появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в петербургском «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.