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Матыцин заявил, что отстранение российских спортсменов финансово пошатнуло мировой спорт

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований пошатнуло финансовое положение международных федераций и снизило конкуренцию на турнирах. Такое мнение в четверг журналистам на Петербургском международном экономическом форуме высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин: отстранение российских спортсменов финансово пошатнуло мировой спорт
© РИА Новости

"В то время, когда наши сборные команды участвовали в [международных] соревнованиях, они в основном проводились за рубежом, наши зрители не видели звезд здесь, - сказали Матыцин. - Но растет конкуренция, каждый должен доказывать свою состоятельность на чемпионате России, молодые спортсмены наступают на пятки. Мы проводим турниры в регионах, зрители увидели крупные турниры. Не думаем, что [отсутствие на международных соревнованиях] это наш провал, наше отсутствие пошатнуло и финансовую составляющую, и конкуренцию".

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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