Матыцин: отстранение российских спортсменов финансово пошатнуло мировой спорт

"В то время, когда наши сборные команды участвовали в [международных] соревнованиях, они в основном проводились за рубежом, наши зрители не видели звезд здесь, - сказали Матыцин. - Но растет конкуренция, каждый должен доказывать свою состоятельность на чемпионате России, молодые спортсмены наступают на пятки. Мы проводим турниры в регионах, зрители увидели крупные турниры. Не думаем, что [отсутствие на международных соревнованиях] это наш провал, наше отсутствие пошатнуло и финансовую составляющую, и конкуренцию".