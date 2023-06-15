Спортивно-деловая премия «Чемпион» в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума

«Спорт сегодня является активным участником всех международных форумов, организуемых Росконгрессом. Мы вместе решаем одну задачу – сделать так, чтобы спорт был нормой нашей жизни, чтобы всем было комфортно заниматься спортом, чтобы люди чувствовали, что спорт помогает им быть успешными и в бизнесе, и в реализации всех задач. Премия отмечает заслуги бизнес-сообщества в развитии спорта и физической культуры, в реализации масштабных и долгосрочных проектов. Мы вместе, и мы преодолеем все трудности», – отметил Министр спорта Олег Матыцин, открывая церемонию.