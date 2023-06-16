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Мария Погребняк заявила, что осталась со своим мужем в хороших отношениях после расставания

Мария, жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, рассказала о расставании с футболистом. Ее слова передает mk.ru.

Мария Погребняк рассказала о расставании с экс-футболистом
© Соцсети

«Говорят, что я уже свободна? Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят...

Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей», — сказала девушка.

СМИ сообщали, что причиной расставания могут быть измены со стороны футболиста. Мария участвовала в шоу «Звезды в Африке», а в это время Павел отдыхал в ночных клубах Москвы.

Мария и Павел познакомились в школе. В 2016 году пара сыграла свадьбу. У супругов трое сыновей.

Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Также в России Павел известен по играм за «Динамо», «Зенит» и «Томь». За свою карьеру россиянин успел поиграть в немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

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