Велогонщик Медер умер после падения на этапе многодневной гонки

Швейцарский велогонщик команды Bahrain-Victorious Джино Медер скончался после того, как упал на пятом этапе многодневной гонки «Тур Швейцарии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

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Отмечается, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Днем ранее на заключительном спуске пятого этапа многодневки Медер и американский гонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд покинули пределы трассы и упали в ущелье.

Швейцарца госпитализировали в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу на вертолете. Американец находился в сознании, он был доставлен в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

«С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Мёдера. Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время», - говорится в заявлении.

В Международном союзе велосипедистов (UCI) также принесли свои соболезнования в связи с кончиной гонщика. Там заявили, что союз опустошен из-за известия о смерти.