Велогонщик Медер умер после падения на этапе многодневной гонки
Швейцарский велогонщик команды Bahrain-Victorious Джино Медер скончался после того, как упал на пятом этапе многодневной гонки «Тур Швейцарии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Отмечается, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Днем ранее на заключительном спуске пятого этапа многодневки Медер и американский гонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд покинули пределы трассы и упали в ущелье.
Швейцарца госпитализировали в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу на вертолете. Американец находился в сознании, он был доставлен в медицинское учреждение на машине скорой помощи.
«С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Мёдера. Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время», - говорится в заявлении.
В Международном союзе велосипедистов (UCI) также принесли свои соболезнования в связи с кончиной гонщика. Там заявили, что союз опустошен из-за известия о смерти.
Ранее сообщалось, что филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался на 23-м году жизни от травм, полученных во время поединка с соотечественником Джейсоном Факуларина.