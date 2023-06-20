Чемпионки мира гимнастки Аверины получили в МГИМО дипломы спортивных дипломатов

"Очень приятный сегодня день, все очень счастливые и немного выдохнули от того, что учеба закончилась, - призналась ТАСС Арина Аверина. - У меня диплом был на тему "Студенческий спорт", как раз в этом году Дину избрали управлять студенческим спортом, у меня была на эту тему работа, и она мне помогала".