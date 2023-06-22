Речь олимпийской чемпионки Клаудии Пехштайн вызвала скандал в Германии

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, немка Клаудия Пехштайн в униформе федерального полицейского выступила со скандальной речью на мероприятии Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

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В своей речи спортсменка сделала акцент на популярных в Германии политических темах. В частности, Пехштайн заявила о необходимости упрощения процедуры депортации мигрантов, которым было отказано в политическом убежище.

«Таким образом мы облегчим не только работу моих коллег, но и обеспечим безопасность граждан Германии. Пожилые люди и женщины должны иметь возможность пользоваться общественным транспортом без страха», — приводит слова Пехштайн Yahoo Sports.

Также немецкая конькобежка высказалась о традиционных семейных ценностях.

«Дети в этой стране хотят получить хорошее образование и здоровую традиционную семью. Они хотят иметь маму и папу», — отметила Пехштайн.