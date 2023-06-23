Резолюция, призывающая Международный олимпийский комитет (МОК) отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Олимпиаду 2024 года даже в нейтральном статусе, была принята Парламентской ассамблеей Совета Европы. Об этом говорится на официальном сайте ПАСЕ.

В тексте указано, что ассамблея «призывает представителей МОК, а также национальные и международные спортивные федерации выразить несогласие с предложением МОК разрешить россиянам и белорусам участвовать даже в качестве нейтральных атлетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже».

Более года назад Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта рекомендовали допустить российских граждан в нейтральном статусе. Предполагалось, что это может быть реализовано в том случае, если спортсмены активно не занимались поддержкой специальной военной операции на Украине.