Поздняков прокомментировал возможное участие спортсменов РФ в ОИ-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возможное участие отечественных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.
«Олимпиада? Как только МОК сформирует позицию, мы к этому вопросу вернемся. На данный момент нас туда никто не приглашал», — цитирует Позднякова «Матч ТВ».
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, среди которых несогласие с проведением СВО.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024 в Париже не просто как нейтральные спортсмены, а практически в статусе беженцев.