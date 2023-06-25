У Костомарова обнаружились долги по налогам

Роман Костомаров, который сейчас проходит реабилитацию и привыкает к протезам, оказался в списках должников ФНС. Фигурист не не оплатил налоги за прошлый год на сумму 112 тысяч рублей.

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Как сообщает «Комсомольская Правда», скорее всего, супруге чемпиона было просто не до оплаты счетов. Оксана Домнина все это время практически жила в больнице в Коммунарке, делая все, чтобы супруг выздоровел.

Романа Костомарова поддерживают и близкие, и друзья. Так, часть прибыли от ежегодного всероссийского тура «Ледникового периода» Илья Авербух передал семье фигуриста: эти деньги пошли на лечение и реабилитацию.

Напомним, что 10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Многочисленные хирургические вмешательства были вызваны осложнениями, а из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько ампутаций.