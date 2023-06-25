У Костомарова обнаружились долги по налогам
Роман Костомаров, который сейчас проходит реабилитацию и привыкает к протезам, оказался в списках должников ФНС. Фигурист не не оплатил налоги за прошлый год на сумму 112 тысяч рублей.
Как сообщает «Комсомольская Правда», скорее всего, супруге чемпиона было просто не до оплаты счетов. Оксана Домнина все это время практически жила в больнице в Коммунарке, делая все, чтобы супруг выздоровел.
Романа Костомарова поддерживают и близкие, и друзья. Так, часть прибыли от ежегодного всероссийского тура «Ледникового периода» Илья Авербух передал семье фигуриста: эти деньги пошли на лечение и реабилитацию.
Напомним, что 10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Многочисленные хирургические вмешательства были вызваны осложнениями, а из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько ампутаций.
Затем в результате закупорки сосудов мозга фигурист перенес инсульт. Позднее Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях, после которого его поклонники выдохнули, отметив, что главное – это то, что Роман остался жив.