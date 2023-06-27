В Госдуме приблизились к возвращению пива на стадионы
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о том, как идет процесс возвращения пива на российские футбольные стадионы.
«Комитет Госдумы по физической культуре и спорту все делает, чтобы разрешить продажу пива на стадионах. Представители пивной индустрии, РФС, клубов все поддерживают эту идею, потому что им нужны источники финансирования. Можно сказать, что мы приблизились к возвращению продажи пива на стадионах», – приводит слова Свищева Metaratings.
Депутат добавил, что для возвращения пива на стадионы остается принять политическое решение. Ожидается, что доходы от продажи слабоалкогольного напитка пойдут на поддержку стадионов и клубов, а также на развитие детского футбола.
Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года. На протяжении нескольких лет обсуждается вопрос о возвращении напитка на футбольные арены.
В июне губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил продавать пиво на стадионах по 600 рублей за 0,5 литра.