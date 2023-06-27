В Госдуме приблизились к возвращению пива на стадионы

«Комитет Госдумы по физической культуре и спорту все делает, чтобы разрешить продажу пива на стадионах. Представители пивной индустрии, РФС, клубов все поддерживают эту идею, потому что им нужны источники финансирования. Можно сказать, что мы приблизились к возвращению продажи пива на стадионах», – приводит слова Свищева Metaratings.