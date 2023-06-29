Бывший нападающий «Зенита» стал священником

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Юрий Роденков стал священником
Юрий Роденков, бывший нападающий футбольного клуба "Зенит", стал священником. Теперь его зовут отец Георгий.
Проповеди отец Георгий выкладывает на своей странице в соцсети. Юрию Роденкову - 37 лет. Футболом он занимался с семи лет. В 2004 году выступил за "Зенит-2", а в следующем уже играл в дублирующем составе петербургского клуба. Выступал и за молодежную сборную России. В 29 лет заявил о завершении спортивной карьеры.
Потом была учеба в Воронежской духовной семинарии. Сегодня отец Георгий служит в одном из храмов Санкт-Петербурга. И тренирует детскую команду по футболу. Вместе со своими подопечными принимает участие в благотворительных соревнованиях в поддержку детей с онкоболезнями.