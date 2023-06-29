Бывший нападающий «Зенита» стал священником

Проповеди отец Георгий выкладывает на своей странице в соцсети. Юрию Роденкову - 37 лет. Футболом он занимался с семи лет. В 2004 году выступил за "Зенит-2", а в следующем уже играл в дублирующем составе петербургского клуба. Выступал и за молодежную сборную России. В 29 лет заявил о завершении спортивной карьеры.