В Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши арестовало российского хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генпрокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро.

По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб считает, что гражданин РФ исследовал критически важную инфраструктуру в нескольких регионах Польши.

Личность россиянина не раскрывается, однако известно, что он играл в хоккейном клубе первой лиги. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, он арестован на три месяца. Зебро утверждает, что это уже 14-й задержанный член разрабатываемой польскими силовиками шпионской сети.