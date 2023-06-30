В МОК сделал заявление после решения чешского правительства

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает придерживаться мнения о том, что правительства стран не должны мешать спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Об этом в пятницу заявили ТАСС в пресс-службе МОК.

"МОК всегда придерживался позиции, что не правительства должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях", - отмечается в майском релизе организации, на который сослался олимпийский комитет в ответ на запрос ТАСС по поводу решения чешского правительства.

29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.