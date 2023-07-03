Объем ставок, сделанных в России, достиг 2,91 трлн рублей

Совокупный объем ставок, сделанных в России, по итогам 2022 года достиг 2,91 трлн рублей, следует из данных исследования «Букмекерский рынок 2022 – показатели, динамика, тренды» информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

© РИА Новости

Рекордный объем рынка

Видео дня

Оборот легального сектора букмекерского рынка вырос почти на 20% – до 2,3 млрд рублей. С 2019 года объем ставок вовсе вырос в 1,4 раза.

Объем депозитов в легальных БК за год вырос на 22,1% и составил 844,5 млрд рублей.

Кто и сколько ставит

По данным исследования, количество игроков на ставках за 2022 год составило 15,29 млн человек. 6,58 млн человек из них – активные игроки. При этом число активных игроков за год сократилось на 1%.

Большая часть игроков (53,3%) использует для ставок смартфоны. Почти каждый пятый ставит через ноутбук, а 17,4% – с помощью планшета. Самый редкий способ ставок – это ППС. Пунктами приема ставок пользуются менее 5% бетторов.

Количество ППС в России превышает 2 тысячи точек. Лидеры присутствия оффлайн – «Фонбет», BetBoom и «СпортБет». Несмотря на широкую сеть ППС, доля последнего на рынке мала.

Размер средней ставки в прошлом году вырос на 5,6% – до 1363 рублей. В среднем за день игрок делает чуть более 4 ставок, в месяц – 25 ставок. На 11% за прошедший год сократилось время, которое в неделю игрок тратит на ставки. В 2022 году этот показатель составил 4,7 часа.

Согласно исследованию, 90% игроков – это мужчины. Чаще всего ставки делает человек в возрасте от 25 до 44 лет (61%), находящийся в браке (54%).

Как правило, ставки делают люди с высшим или несколькими высшими образованиями (53%) и работой (87%). Большая часть бетторов (64%) имеет средний или высокий доход.

Самые известные букмекеры

Лидером по спонтанному знанию среди легальных букмекеров и узнаванию с подсказкой стал «Фонбет».

Наиболее лояльные клиенты, согласно исследованию, у «Лиги Ставок». А лидером по доле игроков, играющий в БК чаще всего стал Winline. Самым известным среди нелегальных букмекеров стал 1хBet.

Отношение к беттингу

Почти половина респондентов (47%) заявила, что букмекерская отрасль в России не изменилась. При этом 42,8% считают, что она стала более прозрачной.

Также 47% респондентов нейтрально относятся к ставкам на спорт. Доля тех, кто относится к ставкам на спорт скорее или крайне отрицательно за год выросла на 4,1% – до 21,4%.