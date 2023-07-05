Велогонщик-чемпион высказался о сравнении доходов в разных видах спорта

Чемпион Европы по велоспорту на треке Лев Гонов рассказал, что не собирается сравнивать свои доходы с другими видами спорта и сосредоточен на развитии в той области, которую сам выбрал.

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Гонов является одним из лидеров сборной России по велоспорту на треке.

— Кто поддерживает, кроме хороших секунд, Александра Анатольевича Кузнецова? Трековик во всем мире, так уж сложилось, не самый обеспеченный спортсмен. Брэдли Уиггинс говорил, что пока не перешел в Мировой тур, даже будучи олимпийским чемпионом на треке, его финансовое положение было стабильным. У нас к призерам Олимпийских игр отношение другое. И даже сейчас, когда есть какие то альтернативные соревнования, когда была Спартакиада сильнейших — призовые очень поддержали. У меня ребенок, жаловаться не буду — мы справляемся.

— Есть те, кто сетует — вот в футболе…