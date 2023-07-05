Экс-гендиректору ФК "Тамбов" вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывшего гендиректора футбольного клуба "Тамбов" Ольгу Коновалову приговорили к трем годам лишения свободы условно, признав ее виновной в хищении субсидии клубу в размере более 700 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

"Судом виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ольга Коновалова признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере", - говорится в сообщении.

Видео дня

Установлено, что футбольному клубу перечислили субсидию для обеспечения затрат на проведение спортивного сезона 2019-2020 годов. Занимавшая должность генерального директора АФК "Тамбов" Коновалова в ноябре 2019 года похитила свыше 708 тыс. рублей, она перевела на счет подконтрольной организации и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Этими действиями был причинен ущерб областному управлению по физической культуре и спорту. "Судом частично удовлетворен иск прокурора, с осужденной в пользу Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области взыскано 642 755 рублей", - отметили в пресс-службе.

В региональном следственном управлении СК по Тамбовской области добавили, что Коновалова перевела деньги на счета подконтрольных ей фирм под видом оплаты договоров за оказание услуг, связанных с питанием спортсменов.

Коновалова возглавляла футбольный клуб с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года в отношении нее возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба. В сентябре 2021 года Коновалову задержали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и отправили под арест.