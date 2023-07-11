Роднина оценила заявления Сотниковой о допинге на Олимпиаде-2014

«Сотникова все сказала сама. Можно понять корейцев, которые хотят проверить результаты этих проб. В России были большие проблемы в те годы с допингом в спорте», — заявила Роднина. Она отказалась верить в то, что у Сотниковой были проблемы с запрещенными веществами.