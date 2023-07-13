Матыцин заявил, что Минспорт не возражает против возвращения пива на стадионы

Министерство спорта РФ не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте. Об этом в четверг на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту заявил министр спорта Олег Матыцин .

В среду председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что Государственная дума осенью может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.

"Пиво на стадионах - если будет правильно прописанный регламент, мы не возражаем, - сказал Матыцин. - Не вижу сложностей и каких-то барьеров, чтобы этот вопрос решать с учетом протоколов и обеспечения правопорядка. Есть меры безопасности".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.