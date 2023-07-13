Матыцин назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию

"Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] - непонятно", - сказал Матыцин.