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Матыцин назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду к 26 июля

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию и Белоруссию на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату является очередным проявлением дискриминации. Об этом журналистам в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин назвал дискриминацией решение МОК не приглашать Россию
© ТАСС

Ранее стало известно, что МОК не пригласит россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в установленную дату 26 июля.

"Это очередная дискриминация, нарушение принципов олимпизма. В олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение. Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут [приглашать] - непонятно", - сказал Матыцин.