В Казани завершилась летняя Сбербанкиада

«В состязаниях, которые проходили с 10 по 13 июля, приняли участие более 2500 сотрудников Сбера из территориальных банков, Центрального аппарата, дочерних компаний, филиала в Индии и дочернего банка в Беларуси», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Сбере, всего за победу в соревнованиях боролись 18 команд. Спортсмены разыграли 49 комплектов медалей в 10 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и кроссфит.

Также сообщается, что XIV Сбербанкиада в Казани стала первой, где награды получили не только спортсмены, но и фанаты на трибунах. Так, новым призом стал Кубок болельщика. Награда появилась в этом году, и досталась команде с самыми активными болельщиками, которые поддерживали свою команду не только на трибунах, но и в режиме онлайн, активно участвовали в конкурсах, опросах и викторинах. Лучшей командой поддержки признаны болельщики Центрально-Черноземного банка.