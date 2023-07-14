Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года Камила Валиева примет участие в VK Fest в Москве. Спортсменка станет частью сразу нескольких мероприятий фестиваля, который пройдёт уже в эти выходные.

В субботу, 15 июля, с 17:00 до 17:30 фигуристка проведет автограф-сессию на площадке «Блогеры», а в воскресенье, 16 июля, с 18:30 до 19:30 спортсменка выступит в зоне «Знание.Лекторий». Тема сессии, в которой будет участвовать Камила Валиева, — «Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте».