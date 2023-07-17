Свищев рассказал, кто будет получать компенсации за смену атлетами спортивного гражданства
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, кто будет получать компенсации от спортсменов, меняющих гражданство.
Ранее Свищев сообщил «Матч ТВ», что Дума обсуждает введение компенсации при смене атлетами спортивного гражданства.
— Кто будет получать эти деньги? И федерация тренировала, и регион, и клуб. Вопрос не в том, чтобы компенсации получала федерация. Федерация, как правило, не самый главный донор при подготовке спортсмена. Все таки самые главные — это клуб, ДЮСШ, регион, город, ЦСП, Министерство спорта и так далее. Вот, наверное, основные организации, которые вкладывают деньги, — цитирует Свищева «Чемпионат».
На фоне ситуации вокруг Украины некоторые российские атлеты меняют спортивное гражданство. В частности, это велогонщики Павел Сиваков (Франция), Михаил Яковлев (Израиль), пловцы Анастасия Кирпичникова (Франция), Марк Николаев (Австралия), шорт трекистка Софья Просвирнова (Дания), шахматистики Алина Кашлинская (Польша), Александра Костенюк (Швейцария), гребцы Анна Пракатень (Узбекистан), Николай Пименов (Сербия), фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия).
Источник:Чемпионат