Свищев рассказал, кто будет получать компенсации за смену атлетами спортивного гражданства

— Кто будет получать эти деньги? И федерация тренировала, и регион, и клуб. Вопрос не в том, чтобы компенсации получала федерация. Федерация, как правило, не самый главный донор при подготовке спортсмена. Все таки самые главные — это клуб, ДЮСШ, регион, город, ЦСП, Министерство спорта и так далее. Вот, наверное, основные организации, которые вкладывают деньги, — цитирует Свищева «Чемпионат».