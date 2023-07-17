«Подлость и предательство»: Исинбаева открестилась от воинского звания и назвала себя «человеком мира»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сделала неожиданное заявление на испанском языке, в котором подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, и назвала свое звание майора «номинальным». Спортсменка не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию и назвала себя «человеком мира». Легенда ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что такое утверждение — это «подлость и предательство».

Трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом на открытом воздухе Елена Исинбаева отреагировала на информацию испанских СМИ о том, что она якобы окончательно переехала на Тенерифе из России, но при этом продолжает иметь отношение к Вооруженным силам РФ.

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В статье издания El Digital Sur, которое специализируется на новостях острова Тенерифе, были размещены фотографии Исинбаевой на фоне местных улиц и утверждалось, что спортсменка постоянно проживает на Канарах.

При этом большая часть статьи была посвящена критике Исинбаевой за то, что она остается в звании майора ВС РФ, является доверенным лицом Владимира Путина и поддерживает специальную военную операцию России на Украине. По всему материалу были размещены фотографии спортсменки в военной форме, а одно изображение демонстрировало ее общение с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В ответ на эту критику олимпийская чемпионка выпустила в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявление на испанском языке, в котором попыталась успокоить местную публику и подчеркнуть, что не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии — «Газета.Ru») и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения.



Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.



Мое призвание — спорт», — написала Исинбаева на испанском.

Также олимпийская чемпионка подчеркнула, что с 2016 года входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) и собирается возобновить свою работу там уже в сентябре 2023 года.

Напомним, в июне МОК инициировал расследование в отношении Исинбаевой на предмет ее причастности к Вооруженным силам России. Однако никаких доказательств ее военной деятельности обнаружено не было, и спортсменке позволили остаться на этой должности.

«Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться.



Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю», — заявила Исинбаева.

Наконец, олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о том, что якобы окончательно переехала в Испанию. Спортсменка не стала отрицать этот факт и лишь косвенно отметила, что является «человеком мира», а распространенные фото могут быть «10-летней давности». Также она призвала не верить «фейковой» информации, но не уточнила, о чем именно идет речь.

«Я живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека — даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — написала Исинбаева.

Таким образом, спортсменка постаралась объяснить европейской общественности, почему выпады в ее сторону в связи с званием майора являются безосновательными. Также Исинбаева опубликовала это заявление на русском языке на своей странице «ВКонтакте». Однако в России не все восприняли ее слова с пониманием.

Так, легенда футбольного клуба ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что спортсменка таким образом лишь пытается сохранить свое имущество за границей.