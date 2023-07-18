МОК подтвердил, что не нашел оснований для наказания Исинбаевой

"Как и в случае со спортсменами, статус членов МОК оценивался с 24 февраля 2022 года и далее. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине", - говорится в заявлении МОК.