В Госдуме назвали опрометчивой позицию Исинбаевой

«Я считаю, что позиция Елены изначально ошибочная, можно назвать эту позицию опрометчивой. Перед тем, как что-то заявлять, надо хорошенько подумать: надо было ли вообще это делать? Понятно, что ее «троллили» в интернете. Со старыми фотографиями, с новыми — какая вообще разница, пока она молчит? Как только она пошла по принципу «я – человек мира», все прекрасно, кроме одного: будучи в разных точках мира, она остается гражданином одной страны. Невозможно здесь усидеть на двух стульях.



Пусть не забывает, какая школа ее как спортсмена — безусловно, как спортивную легенду — воспитала. Это основа, фундамент. Сиюминутная хотелка ради комфорта? Она же сама говорит: ей комфортно. Понятие комфорта в тех категориях, в которых Елена попыталась рассуждать, я не приемлю. Потому что когда мы говорим про родину, понятие комфорта не может быть применимо, этот «комфорт» может завести очень далеко. Это как семья, где есть позитивные и негативные моменты. Ты в семье не можешь сказать: «знаете, сегодня мне здесь некомфортно, пойду в другое место». Считаю, что это ошибка со стороны Елены», — сказал Хамзаев «Газете.Ru».