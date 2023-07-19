Губерниев прокомментировал ситуацию с Исинбаевой

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне… Но разве её испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки? Как считаете? «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.