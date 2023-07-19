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Губерниев — об Исинбаевой: «казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую?

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику, обрушившуюся на двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после информации о её жизни в Испании и заявления спортсменки о номинальности её российских воинских званий и государственных наград.

Губерниев прокомментировал ситуацию с Исинбаевой
© Чемпионат.com

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне… Но разве её испанская жизнь и странное заявление перечеркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки? Как считаете? «Казнить нельзя помиловать?» Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее с призывом остановить травлю Исинбаевой выступали Ксения Собчак и Дмитрий Васильев.

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