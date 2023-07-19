Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации, осуждающие СВО

Российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении специальной военной операции (СВО), чтобы принимать участие в соревнованиях. Об этом на заседании Госдумы в среду заявил министр спорта России Олег Матыцин .

"Есть красная черта - никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие [в соревнованиях] не будут", - сказал Матыцин.

28 марта исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.