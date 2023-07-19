Вассерман прокомментировал заявление Исинбаевой о воинском звании

Депутат ГД Вассерман: слова Исинбаевой о воинском звании — попытка откреститься от Родины
Слова легкоатлетки Елены Исинбаевой о том, что ее воинское звание носит формальный характер — попытка откреститься от своей Родины. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. По его словам, после такого заявления спортсменка вряд ли сможет вернуться в Международный олимпийский комитет (МОК).
«Исинбаева отчасти права в том, что ее членство в ЦСКА было номинальным, но даже так ей вряд ли дадут вернуться в Международный олимпийский комитет. Сейчас там требуют гораздо более резких заявлений против России. Исинбаева же, по-видимому, надеялась отделаться малой кровью, но это ей не удастся», — сказал Вассерман.
Парламентарий выразил надежду, что Исинбаева не дойдет до более жестких заявлений.
17 июля спортсменка заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер.
Исинбаева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы в помещении и чемпионкой Европы на открытом воздухе. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.