Вассерман прокомментировал заявление Исинбаевой о воинском звании

«Исинбаева отчасти права в том, что ее членство в ЦСКА было номинальным, но даже так ей вряд ли дадут вернуться в Международный олимпийский комитет. Сейчас там требуют гораздо более резких заявлений против России. Исинбаева же, по-видимому, надеялась отделаться малой кровью, но это ей не удастся», — сказал Вассерман.