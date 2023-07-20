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В Минспорта России запретят пользоваться айфонами

Сотрудникам Министерства спорта России с 1 августа запретят пользоваться айфонами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минспорта России запретят пользоваться айфонами
© РИА Новости

«С 1 августа всем сотрудникам необходимо перейти с айфонов на другие телефоны», — сообщается в источнике.

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа ранее завил, что следует запретить средства связи из недружественных стран, в том числе айфоны. Также, по его мнению, необходимо отказаться от приложения WhatsApp.

«США давно следят за многими гражданами России, поэтому и необходимо обращаться с техникой как можно аккуратнее», — отметил Чепа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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