В Минспорта России запретят пользоваться айфонами

Сотрудникам Министерства спорта России с 1 августа запретят пользоваться айфонами. Об этом сообщает РИА Новости.

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«С 1 августа всем сотрудникам необходимо перейти с айфонов на другие телефоны», — сообщается в источнике.

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа ранее завил, что следует запретить средства связи из недружественных стран, в том числе айфоны. Также, по его мнению, необходимо отказаться от приложения WhatsApp.

«США давно следят за многими гражданами России, поэтому и необходимо обращаться с техникой как можно аккуратнее», — отметил Чепа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.