Ветераны СВО начали входить в составы паралимпийских сборных России

"В форуме принимают участие ветераны специальной военной операции со всех субъектов Российской Федерации, а также наши паралимпийцы - участники боевых действий на Северном Кавказе, заслуженные мастера спорта Вадим Селюкин и Владимир Каманцев. Паралимпийский спорт очень востребован в физической реабилитации и социальной адаптации. Благодаря консолидации наших усилий с заинтересованными сторонами мы сможем помочь большему количеству людей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - добавил глава ПКР.